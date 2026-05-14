Avance histórico para los actores mexicanos frente a la IA: uso de voz e imagen ya está respaldado por nueva ley
En el DOF, en la Ley Federal del Trabajo ya está publicado el decreto que protege los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes en obras culturales y de entretenimiento en México
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