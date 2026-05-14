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Gossipjueves, 14 de mayo de 2026

Avance histórico para los actores mexicanos frente a la IA: uso de voz e imagen ya está respaldado por nueva ley

En el DOF, en la Ley Federal del Trabajo ya está publicado el decreto que protege los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes en obras culturales y de entretenimiento en México

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Alma Rosa Camacho / El Sol de México

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Tres puntos clave del decreto

Alma Rosa Camacho
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