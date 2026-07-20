Avengers: Doomsday, ¿quiénes son los personajes que regresan, cuándo se estrena y qué debes saber?
Finalmente salió a la luz el primer adelanto en el que vemos a el regreso héroes de tres universos distintos a la pantalla grande para enfrentar el fin de la saga del multiverso
Jorge Morales
¿Qué personajes del cine en Marvel regresan a Avengers: Doomsday?
¿De qué va a tratar Avengers: Doomsday?
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