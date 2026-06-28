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Gossipdomingo, 28 de junio de 2026

Bad Bunny invita a Gorillaz durante su show en Londres; “quiero que esta noche sea más especial”, dice el cantante

Durante su último concierto en Londres, el puertorriqueño interpretó “Tormenta” y “Clint Eastwood” acompañado de la banda liderada por Damon Albarn

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Bad Bunny

Fechas de la gira “Debí tirar más fotos” en verano 2026

Alma Rosa Hidalgo
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