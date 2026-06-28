Bad Bunny invita a Gorillaz durante su show en Londres; “quiero que esta noche sea más especial”, dice el cantante
Durante su último concierto en Londres, el puertorriqueño interpretó “Tormenta” y “Clint Eastwood” acompañado de la banda liderada por Damon Albarn
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