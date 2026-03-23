Barry Keoghan, el actor irlandés que denuncia el odio en redes sociales hacia su físico

El próximo gran proyecto del actor irlandés será The Beatles, donde interpretará a Ringo Starr

Jorge Morales

“Hay mucho odio en internet. Me critican mucho mi aspecto”, dijo a The Morning Mash Up de SiriusXM.

“Algunos comentarios sobre mi apariencia son completamente diferentes y absolutamente disgustantes… Es triste que la gente se dedique a destrozar la apariencia de alguien”, también dijo en el podcast de Louis Theroux.

“Todo el mundo recibe trolls en internet… pero es peor cuando entras a verlos”, añadió.

Sin embargo, el odio que ha recibido Keoghan no se refiere solo a su reciente apariencia, sino que ha sido perseguido desde que estableció una relación con la cantante Sabrina Carpenter a principios de 2024.

Finalmente, por todos los ataques de los que es víctima decidió cerrar sus cuentas algunas horas después de que publicó sus sentir con estas palabras: