Beliebers inundan Coachella a la espera de Justin Bieber

El cantante canadiense regresa a los grandes escenarios como parte de la gira de su álbum "Swag"

AFP

Las expectativas están a mil en el valle de Coachella este sábado, con el esperado regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios.

El intérprete de "Sorry" encabezará el segundo día de Coachella, que se celebra en Indio, California, y marca el comienzo de la temporada de festivales en Estados Unidos.

"Esto es lo que he estado esperando por meses, desde que compré los tickets para Coachella", dijo Alexis Sierra, de 28 años, quien entró al Empire Polo Club poco después que abrieron las puertas del recinto.

Bieber no se presenta en un espacio de las dimensiones de Coachella desde 2022, cuando participó en el Rock in Rio en Brasil, y tras lo cual canceló el remanente de sus gira internacional debido a problemas de salud.

En la época, el músico anunció haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, un brote de herpes zóster que puede causar parálisis facial.

Pero en el último año ha protagonizado un regreso paulatino a la escena.

A la producción le siguió en seguida "Swag II", su octavo disco de estudio, que mezcla R&B, pop sintético e indie rock.

Aunque últimamente ha realizado pequeños shows, Coachella debe marcar su vuelta por todo lo alto.

"Estaremos cantando a todo pulmón el sábado", prometió esta semana Bieber en una publicación en su instagram en la que entona "Go Baby", también de "Swag".

La fiebre Bieber contagió el valle de Coachella desde comienzos de la semana con sus fans publicando videos de lo que parecían ser ensayos de sonido del aguardado concierto.

Laura Peterson, quien dijo ser su fan desde hace más de una década, llegó temprano para ver al astro por primera vez.

"Traté de ir a su concierto antes, pero fue el que fue cancelado en Los Ángeles, así que nunca conseguí ir", comentó refiriéndose a su última gira.

"Estoy muy emocionada", agregó.

Los fans en casa podrán ver también el show, previsto para las 23:25 hora local, dado que el festival es transmitido en vivo en YouTube.

Una locura

"¿Industrial y electrónico combinado? ¡va a ser una locura!", dijo Nate Martin, de 24 años, para quien el dúo es, en realidad, el principal acto del sábado.

El rock vendrá además de la mano de The Strokes, quienes también están de vuelta tras un hiato de varios años.

Ya el DJ italiano Anyma canceló el aguardado estreno de "ÆDEN", su más reciente producción, debido a que fuertes vientos amenazaban la seguridad de su estructura, informaron los organizadores.

El festival se celebra del 10 al 12 de abril, y regresa con un cartel prácticamente idéntico el siguiente fin de semana.