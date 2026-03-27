¿Bellakath y Yeri Mua se enfrentan en pelea de box? Las cantantes podrían subirse a Ring Royale 2

Las cantantes respondieron a una publicación de Poncho de Nigris en la que pregunta a sus fans si les gustaría ver una pelea de Yeri Mua contra Bellakath

Ali Rodríguez / El Sol de México

“¿Bellakat vs Yerimua?”, escribió Poncho de nigris en su cuenta de X sin mencionar su evento.

¿Bellakath y Yeri Mua se subirán juntas al ring?

Sin miedo a subirse al ring, Bellakath fue la primera en responder al mensaje de Poncho de Nigris. Aunque no dijo “sí” de manera explicita, contestó con un “voy”, que para los fans significó que acepta la propuesta.

Por su parte, Yeri Mua con un tono más de broma dijo que acepta mientras Poncho de Nigris le haga una buena oferta de pago por ser parte del Ring Royale 2.

En cuanto los fans, algunos dijeron que quizá el ring puede ser un lugar para que ambas resuelvan sus problemas, mientras que otros cuestionaron que sea un enfrentamiento parejo debido a la diferencia de estatura de las cantantes.