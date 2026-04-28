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Gossipmartes, 28 de abril de 2026

“Bendita locura”: Alicia Villarreal rompe esquemas y busca cerrar ciclos personales con su nuevo álbum

La intérprete debuta como cantautora y también funge como productora en su nuevo álbum, mientras alista su show en el Auditorio Nacional y enfrenta un proceso legal que busca cerrar

Luis Valdovinos / El Sol de México

Sin embargo, escribir no es algo ajeno a ella, sino una faceta que no había desarrollado desde muy temprana edad. 

Además de las composiciones, la cantante también ha tomado las riendas del álbum, que fue hecho completamente por ella, incluyendo la producción. 

Busca cerrar ciclos

“Realmente creo en las leyes, están claras, solo las personas no las ejecutan como deben de ser. Es muy desesperante. No he hecho nada más que apegarme a los lineamientos con mis pruebas, con todo lo que yo tengo que mostrar para lo que pasó”, explicó.

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Luis Valdovinos
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