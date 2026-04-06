La actriz de “It ends with us” agradeció al tribunal estadounidense por permitirle contar su historia el siguiente mes

Alma Hidalgo / El Sol de México

La actriz también señaló que el presentar su caso como un “drama de celebridades” busca que las personas eviten reflejarse en su historia.

La actriz también mostró una serie de citas del fallo del tribunal, en el que se indica que hay “evidencia directa” de un plan para “destruir su carrera”.

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Con información de EFE.