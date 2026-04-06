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Gossiplunes, 6 de abril de 2026

“Nunca dejaré de luchar para exponer a las personas que buscan dañar”, dice Blake Lively sobre juicio a Justin Baldoni

La actriz de “It ends with us” agradeció al tribunal estadounidense por permitirle contar su historia el siguiente mes

Alma Hidalgo / El Sol de México

La actriz también señaló que el presentar su caso como un “drama de celebridades” busca que las personas eviten reflejarse en su historia.

La actriz también mostró una serie de citas del fallo del tribunal, en el que se indica que hay “evidencia directa” de un plan para “destruir su carrera”.

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni?

Con información de EFE.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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