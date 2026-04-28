Boleros para él: el disco con el que Jerry Velázquez rompe barreras LGBTQ+

Jerry Velázquez combate la discriminación y visibiliza el amor gay con un disco marcado por sus propias penas, amores y luchas; en paralelo, el actor protagoniza la obra “Siete veces adiós” en su versión Él y Él

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Velázquez publicará en su totalidad el material para el mes de mayo, en paralelo con el lanzamiento del último sencillo titulado “Defecto”, en el que plasma cómo alguien no puede verse como otros lo perciben.

Ambos dan vida a una pareja en donde, luego de siete años, uno de ellos decide separarse y, mientras uno intenta recuperar lo que tenía, otro descubre a la verdadera persona y convicciones que tiene aquel a quien consideraba su pareja.

“Me siento muy agradecido con eso, con que no me vean solo como ‘el chistosito’, sino también como un actor dramático, porque yo soy dramático en la vida, ¿por qué no hacerlo también en el escenario?”, compartió entre risas.

“Siete veces adiós” se presenta de jueves a domingo en el teatro Ramiro Jiménez.