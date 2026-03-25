Bridgerton desafía las reglas: un romance entre mujeres marcará la quinta temporada

Aún sin fecha de estreno, la próxima temporada de la serie de época mostrará un amor que enfrentan los convencionalismos sociales

Rosario Reyes y Belén Eligio / El Sol de México

La relación se vuelve cada vez más cercana, y la disyuntiva de Francesca es si debe seguir las normas sociales o dejarse llevar por sus sentimientos.

Todo el drama estará aderezado por la moda, costumbres y chismes de la alta sociedad, armando una narrativa que aunque sale de lo convencional, aportará a la conversación usual que se suele crear alrededor de “Bridgerton”.

Las parejas de Bridgerton

Ninguno de los romances que se han seguido en la serie están exentos del melodrama, aquí un recuento de las parejas más memorables de esta serie de Netflix.

Anthony Bridgerton y Kate Sharma: Jonathan Bailey y Simone Ashley pusieron sazón a la segunda temporada, con un romance marcado por sus sentimientos y sus compromisos con su familia, dando como resultado una historia llena de pasión.

Eloise Bridgerton y Theo Sharpe: Los personajes de Claudia Jessie y Calam Lynch protagonizan una historia de amor basada en la afinidad de ideologías, pero debido a sus diferentes clases sociales, esta unión nunca se concreta en la serie.

Marina Thompson y Colin Bridgerton: Interpretados por Ruby Barker y Luke Newton, ambos encarnan una historia de amor que se da bajo presión social, y retrata las complejidades sociales de la época.

Reina Charlotte y Rey George: En la serie principal únicamente tiene algunas menciones, pero en el spin off se conocen a fondo los detalles de este amor, interpretado por Golda Rosheuvel en el papel de la versión adulta de la Reina Charlotte.