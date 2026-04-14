Britney Spears entra voluntariamente a rehabilitación

Hace unas semanas, la cantante fue detenida bajo sospecha de conducir alcoholizada; desactivan su cuenta de Instagram

AFP

Según el diario Los Angeles Times, la artista tiene una cita programada ante la justicia el 4 de mayo a raíz del arresto.

En sus memorias de 2023 Spears insistió en que nunca consumió drogas duras ni tuvo problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba el medicamento Adderall para el Trastorno por déficit de atención (TDAH).

Spears alcanzó un éxito musical global a fines de los 1990 con temas como “Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again”, y sufrió el acecho de tabloides y paparazzi en el auge de su carrera.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por el movimiento “Liberen a Britney”.