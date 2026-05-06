BTS en México: setlist, accesos y qué puedes llevar a los conciertos del grupo surcoreano en el Estadio GNP
El grupo de K-pop dará tres conciertos en la capital del país el 7, 9 y 10 de mayo, donde miles de ARMY se darán cita para cantar sus éxitos
Samantha Laurent
Este será el setlist de los conciertos de BTS
Accesos y horarios
¿Qué objetos están y no permitidos?
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