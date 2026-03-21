Los siete integrantes de la agrupación se mostraron felices por ver al army reunido por primera vez en tres años; su gira mundial los traerá a México en mayo

Belén Eligio / El Sol de México

J-hope aseguró que desde el inicio era su intención hacer un disco que sonara como ellos, y dedicó unas palabras a su army en todo el mundo.

En las fotografías difundidas en redes sociales incluso se observa a la cantante Becky G en primera fila, y portando el tradicional lightstick.

Además de las canciones de su más reciente disco, también interpretaron algunos éxitos del pasado como “Butter” y “Mikrokosmos”, con la cual cerraron su repertorio de esta noche.

“Gracias a todos ustedes por llenar el cuadro de Gwanghwamun esta noche”, dijo Jimin.

El mundo reunido en Corea y desde casa

El líder del grupo, RM, participó en el concierto con el tobillo inmovilizado por una lesión durante un ensayo el jueves, aunque el hecho de que permaneciera sentado durante gran parte del concierto no impidió que se llevara algunas de las mayores ovaciones de la noche.

"¿Por qué estás sentado ahí?", dijo V burlándose amistosamente de RM.

Durante todo el evento, el palacio y el escenario fueron iluminados con coloridos patrones tradicionales y eléctricos, en consonancia con cada tema que presentaban.

Tras interpretar “Dynamite”, que parecía cerrar el espectáculo, el grupo regresó al escenario para cantar “Mikrokosmos”. "Honestamente nunca olvidaré esta noche. Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial", confesó Jungkook.

En el centro de Seúl respiraba un ambiente festivo, repleto de fans llegados de distintos continentes y unidos por una misma pasión.

"Estoy tan feliz, es un sueño hecho realidad. Conocí a los chicos en 2022 y fue entonces cuando entraron al servicio militar. Así que no pude ver al grupo junto. Esta será la primera vez", dijo a la agencia EFE Carini, una estudiante de Brasil.

"Con solo sentir el ambiente, todo el mundo está muy emocionado. Se puede sentir en el aire", relató Jessica, una fan estadounidense de unos 40 años, que trabaja en el sector turístico.

El viaje a Corea del Sur desde México de Renata, miembro de ARMY, la legión de fans de la banda, fue su regalo por su 15 años. "Me siento muy emocionada. Ya se les extrañaba", dijo, acompañada por sus padres y su hermana pequeña.