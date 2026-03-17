BTS vuelve a los escenarios y revela todo en un documental











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

BTS llevará a cabo un evento especial el 21 de marzo titulado “BTS The Comeback Live: Arirang” / Foto: Cortesía Netflix

El regreso a los escenarios de BTS, uno de los grupos más influyentes del K-Pop a nivel global, se convirtió en un acontecimiento para sus fans, quienes esperaron desde junio de 2022 hasta mediados de 2025, cuando finalmente se anunció su retorno tras tres años de ausencia.

La pausa en su carrera respondió tanto al enfoque en proyectos individuales como al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, lo que mantuvo alejados de los reflectores a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, convirtiendo su reencuentro en un proceso que su audiencia desea seguir de cerca.

Es con ese objetivo que llega el documental “BTS, el regreso. Juntos de nuevo”, que se estrenará en Netflix el próximo 27 de marzo, bajo la dirección de Bao Nguyen y con la producción de HYBE, la empresa que formó al grupo y a otros exponentes del K-Pop como TOMORROW X TOGETHER y Seventeen.

En el tráiler lanzado por la plataforma de streaming, se escucha a los integrantes reflexionar sobre cómo el periodo de pausa transformó su experiencia tanto dentro del grupo como con sus fans, aunque, en esencia, aseguran que “siguen siendo un grupo de chicos”.

Además de las entrevistas, el documental se adentra en sus sesiones en el estudio durante la producción de su nuevo material, cuyo proceso inició tras su regreso y que llevará por título “Arirang”, con lanzamiento previsto para el 20 de marzo y con un sencillo principal llamado ”SWIM”.

“‘Arirang’ trata sobre el dolor de la nostalgia”. “Habrá momentos dolorosos pero al final, ¿no nos dará felicidad?”. “Por fin estamos de vuelta donde queremos estar y esto sería algo que nosotros solos no podríamos lograr”, son frases que se oye decir a los integrantes en el avance del documental.

En el marco del estreno del álbum y del filme, BTS llevará a cabo un evento especial el 21 de marzo titulado “BTS The Comeback Live: Arirang”, donde presentarán en vivo el nuevo material en la Gwanghwamun Plaza de Seúl.