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Gossipmartes, 17 de marzo de 2026

BTS vuelve a los escenarios y revela todo en un documental

Entre entrevistas y sesiones en el estudio, el grupo narra su experiencia y el resultado de un periodo de pausa que marcó su evolución 

Luis Valdovinos / El Sol de México

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
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