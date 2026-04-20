Bunbury promete regreso al rock: no es algo que haya abandonado ni remotamente

En su nuevo disco explora sonidos del folclor latinoamericano, pero ya trabaja en un próximo álbum con el que retomará su camino dentro del rock

Luis Valdovinos / El Sol de México

Un rockero de cepa es Enrique Bunbury, quien desde antes de su carrera como solista se ha caracterizado por ser uno de los iconos del rock en español.

“Pretendo seguir buscando, pero me parece imprescindible no estancarme en un solo sitio, mirar a todos mis intereses e ir superando etapas para avanzar con ese aprendizaje”, añadió.

Su otra raíz, el rock

En medio de su “Nuevas mutaciones Tour”, que iniciará en Puebla, concluirá en Zaragoza, y pasará por el Auditorio Nacional los días 12, 15, 17 y 19 de octubre, Enrique Bunbury ya tiene entre manos su siguiente material, en el que retomará su camino en el rock

“Estoy avanzando en el nuevo disco, por eso puedo afirmar que es un disco que mira más al rock. Tengo muchas ganas de ofrecerles esas nuevas canciones; pero eso será, no sé si dentro de un año o de dos”, adelantó.

El rock sigue apareciendo en mis espectáculos en vivo y no es algo que haya abandonado ni remotamente Enrique Bunbury

La experiencia no le asegura nada

Ni el nombre ni los éxitos que ha dejado en la memoria de sus fans son para Bunbury motivo suficiente para dar por hecho que su trabajo seguirá despertando interés. Lejos de confiarse en su trayectoria, asume cada proyecto como si tuviera que volver a ganarse al público desde cero.

“No doy por hecho que las entradas se vendan, no doy por hecho que los discos que publico interesen y estoy muy agradecido con el público que responde de esta manera”, dijo.

Ese enfoque lo lleva también al escenario, donde encuentra su mayor motivación, asegurando que tocar en vivo sigue siendo la parte más importante de su carrera.

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“Lo que más me gusta es el momento de comunión con el público, ver las caras de la gente que ha sentido cercanía con lo que dices en una canción”, puntualizó.