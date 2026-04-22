Bunbury regresa a México defendiendo el álbum y la experiencia en vivo ante la era del streaming

El músico reflexiona sobre el valor de los conciertos, mientras presenta su nueva gira y sueña con actuar en el Zócalo

Luis Valdovinos / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, el músico advirtió que el uso constante de teléfonos celulares durante los shows no solo distrae, sino que debilita la esencia misma del concierto como espacio de comunión.

“Me preocupa el exceso de la desnaturalización del arte en general y la de nuestras propias vidas. Que todo tenga que pasar por la tecnología me parece un retroceso en nuestro crecimiento como seres humanos”, señaló.

Un tour pensado desde el álbum

En una era dominada por el sencillo y el consumo inmediato, el músico defendió el disco como el formato que mejor retrata una etapa creativa, al apostar por obras que construyen un relato completo más allá de canciones aisladas.

Sueña con un Zócalo

El músico subrayó que el carácter gratuito sería clave en un contexto donde los costos de la música, desde un vinilo hasta un boleto, se han incrementado en los últimos años.

“Hay conciertos que tienen la posibilidad de ser más accesibles al público que no tiene poder adquisitivo. Me gusta hacer estos conciertos para establecer ese contacto con la gente sin posibilidades.

“Recuerdo hace no mucho un show gratuito en Neza, que fue de los que más disfruté en mucho tiempo. Ojalá surja la posibilidad de hacer el Zócalo”, añadió.

En medio de la gira y el lanzamiento de su último álbum, el cantante adelantó que está trabajando en un nuevo material apegado al rock “que va en una dirección que no he transitado”, finalizó.