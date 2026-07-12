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Gossipdomingo, 12 de julio de 2026

Caifanes destaca lucha de madres buscadoras: “Hacen lo que el Estado no hace, mostrar la injusticia”

Las 65 mil almas reunidas en el Estadio GNP la noche de este sábado corearon el tema “Antes de que nos olviden” en honor a los desaparecidos

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Concierto de Caifanes en el estadio GNP - Fotos: Omar Flores/El Sol de México
Saúl
Mátenme Porque Me Muero, Afuera y La Negra Tomasa algunas de sus canciones de esta noche - Fotos: Omar Flores/El Sol de México
Concierto
La banda hizo un recorrido por sus mayores éxitos - Fotos: Omar Flores/El Sol de México
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Concierto de Caifanes en el estadio GNP - Fotos: Omar Flores/El Sol de México
Caifanes concierto
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