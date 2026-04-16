elsoldemexico
Gossipjueves, 16 de abril de 2026

“Call of Duty” ya tiene fecha de estreno: ¿de qué se tratará la historia?

La saga de videojuegos por fin llegará a las salas de cine bajo de la dirección de Peter Berg

Daniel Montes de Oca

Según reportes en redes sociales, en el panel de Paramount se mostró un pequeño video promocional que no reveló demasiado sobre el proyecto.

¿De qué tratará “Call of Duty”?

Lo que sí se sabe es que la dirección del filme estará a cargo de Peter Berg y tendrá como guionista al gran Taylor Sheridan, el creador de la exitosa serie “Yellowstone”.

Sobre la trama, hasta el momento no se tienen mayores detalles, no obstante, Peter Berg dejó entrever un poco hacia donde iría la historia que de inmediato despertó especulaciones entre los fans de la saga.

Fue en septiembre pasado cuando Microsoft y Paramount acordaron producir la película, incluyendo la posibilidad de que este universo se expanda a través del cine y la televisión.

¿Qué es “Call of Duty”?

Call of Duty” es una de las franquicias de videojuegos más grandes de todos los tiempos, con mil millones de jugadores y unos ingresos totales de 35 mil millones de dólares.

La franquicia cuenta con el respaldo de Activision, la editora de videojuegos propiedad de Microsoft. Cuenta con más de 30 juegos lanzados desde su debut en el ya lejano 2003.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

image
HR Ratings

Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

image
COMEXI

Deja vú: ¿futuro incierto? y T-MEC

image
Pedro Peñaloza

Los franciscanos de Palacio

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES