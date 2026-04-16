“Call of Duty” ya tiene fecha de estreno: ¿de qué se tratará la historia?

La saga de videojuegos por fin llegará a las salas de cine bajo de la dirección de Peter Berg

Daniel Montes de Oca

Según reportes en redes sociales, en el panel de Paramount se mostró un pequeño video promocional que no reveló demasiado sobre el proyecto.

¿De qué tratará “Call of Duty”?

Lo que sí se sabe es que la dirección del filme estará a cargo de Peter Berg y tendrá como guionista al gran Taylor Sheridan, el creador de la exitosa serie “Yellowstone”.

Sobre la trama, hasta el momento no se tienen mayores detalles, no obstante, Peter Berg dejó entrever un poco hacia donde iría la historia que de inmediato despertó especulaciones entre los fans de la saga.

Fue en septiembre pasado cuando Microsoft y Paramount acordaron producir la película, incluyendo la posibilidad de que este universo se expanda a través del cine y la televisión.

¿Qué es “Call of Duty”?

“Call of Duty” es una de las franquicias de videojuegos más grandes de todos los tiempos, con mil millones de jugadores y unos ingresos totales de 35 mil millones de dólares.

La franquicia cuenta con el respaldo de Activision, la editora de videojuegos propiedad de Microsoft. Cuenta con más de 30 juegos lanzados desde su debut en el ya lejano 2003.