elsoldemexico
Gossipmartes, 21 de abril de 2026

Cannes rinde homenaje a “Thelma y Louise” en su cartel oficial para la próxima edición

A 35 años del estreno de la película dirigida por Ridley Scott, sus protagonistas fueron portada del cartel del festival que se realizará el 12 y 23 de mayo

EFE

"Recordarlas ahora supone celebrar el camino recorrido sin ignorar lo que resta por hacer", agrega el festival, cuya próxima edición tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo.

El Festival recuerda que en 1991 afrontó "temáticas vanguardistas que todavía se mantienen en la actualidad".

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Justicia para Edith Guadalupe

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Mujeres: ¿son realmente prioridad?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES