A 35 años del estreno de la película dirigida por Ridley Scott, sus protagonistas fueron portada del cartel del festival que se realizará el 12 y 23 de mayo

EFE

"Recordarlas ahora supone celebrar el camino recorrido sin ignorar lo que resta por hacer", agrega el festival, cuya próxima edición tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo.

El Festival recuerda que en 1991 afrontó "temáticas vanguardistas que todavía se mantienen en la actualidad".