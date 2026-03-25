Carín León estrenará el estadio Nu del Inter Miami con un concierto de su gira

El cantante de regional mexicano agrega un hito más a su carrera con el tour “De Sonora para el mundo”

Rosario Reyes / El Sol de México

“Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, agregó el cantante.

El nuevo hogar del Inter Miami será inaugurado el 4 de abril, casi tres años después de que comenzara su construcción cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

Además del estadio, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.