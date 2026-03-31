La actriz aseguró que no conocía a Yeri Mua y, lejos de preocuparse, tomó su primera “funa” en redes sociales con humor

Alma Hidalgo / El Sol de México

Carolina Miranda aseguró que ella no conocía a Yeri Mua e incluso se “enteró” que la había empujado hasta que vio la funa en redes sociales.

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda es una actriz y conductora mexicana que nació el 24 de junio de 1989.

La actriz inició su carrera en el medio del entretenimiento en 2021, cuando formó parte de “Los rey” como protagonista juvenil.

Carolina Miranda ha participado en proyectos como “Señora acero”, “¿Quién mató a Sara?”, “La isla”, “La visita del Ángel”, “Lo que callamos las mujeres” y “Mujeres asesinas”.