“Ni me enteré que la había empujado”, dice Carolina Miranda tras polémica con Yeri Mua en La Casita de Bad Bunny
La actriz aseguró que no conocía a Yeri Mua y, lejos de preocuparse, tomó su primera “funa” en redes sociales con humor
Alma Hidalgo / El Sol de México
Carolina Miranda aseguró que ella no conocía a Yeri Mua e incluso se “enteró” que la había empujado hasta que vio la funa en redes sociales.
¿Quién es Carolina Miranda?
Carolina Miranda es una actriz y conductora mexicana que nació el 24 de junio de 1989.
La actriz inició su carrera en el medio del entretenimiento en 2021, cuando formó parte de “Los rey” como protagonista juvenil.
Carolina Miranda ha participado en proyectos como “Señora acero”, “¿Quién mató a Sara?”, “La isla”, “La visita del Ángel”, “Lo que callamos las mujeres” y “Mujeres asesinas”.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.