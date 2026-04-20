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Gossiplunes, 20 de abril de 2026

Caso D4vd: qué se sabe del cantante acusado de asesinato por la muerte de una menor encontrada en su Tesla

El cantante David Burke se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado de la adolescente de 13 años encontrada en el maletero de un Tesla registrado a su nombre

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Alma Hidalgo / El Sol de México

El cuerpo de la joven fue encontrado el 8 de septiembre de 2025, un día antes de que se registrara su cumpleaños número 15.

¿Qué cargos enfrenta el cantante D4vd?

El cantante de 21 años enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas.

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, indicó que el rapero es acusado de asesinato y otros cargos incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en el caso es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd es un cantante y rapero que ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage.

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Con información de EFE.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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