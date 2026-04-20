Caso D4vd: qué se sabe del cantante acusado de asesinato por la muerte de una menor encontrada en su Tesla

El cantante David Burke se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado de la adolescente de 13 años encontrada en el maletero de un Tesla registrado a su nombre

Alma Hidalgo / El Sol de México

El cuerpo de la joven fue encontrado el 8 de septiembre de 2025, un día antes de que se registrara su cumpleaños número 15.

¿Qué cargos enfrenta el cantante D4vd?

El cantante de 21 años enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de Celeste Rivas.

Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, indicó que el rapero es acusado de asesinato y otros cargos incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en el caso es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

D4vd es un cantante y rapero que ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más important e

Con información de EFE.