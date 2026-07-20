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Gossiplunes, 20 de julio de 2026

Caso Liam Payne: exoneran al empresario Roger Nores de los cargos por la muerte del cantante

El amigo del exintegrante de One Direction enfrentaba cargos por homicidio involuntario y suministro de drogas; su abogado detalla que Nores nunca tuvo la obligación de cuidar a Liam Payne

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué se sabe de las personas acusadas por venderle drogas a Liam Payne?

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Alma Rosa Hidalgo
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