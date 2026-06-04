Me conmueve representar una voz para denunciar desigualdades: Cazzu sobre la ley mexicana con su nombre
El Congreso del Estado de Michoacán aprobó en mayo la Ley Cazzu, la cual limita la responsabilidad parental a progenitores que incumplan o abandonen el cuidado de sus hijos
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿De qué trata la Ley Cazzu en México?
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