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Gossipjueves, 4 de junio de 2026

Me conmueve representar una voz para denunciar desigualdades: Cazzu sobre la ley mexicana con su nombre

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó en mayo la Ley Cazzu, la cual limita la responsabilidad parental a progenitores que incumplan o abandonen el cuidado de sus hijos

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿De qué trata la Ley Cazzu en México?

Alma Rosa Hidalgo
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