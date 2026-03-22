Chappell Roan: lo que se sabe de la polémica de la cantante con la hija del futbolista brasileño Jorginho











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Jorginho aseguró que Chappell Roan no sería "nada" sin sus fans. / Fotos: Instagram: @chappellroan y @jorginhofrello

La cantante estadounidense Chappell Roan, intérprete de “Good luck, babe!”, ha despegado en la música con su estilo alternativo influenciado por el drag, el cual incluso la llevó a ser ganadora de un Grammy en 2025 en la categoría Mejor Artista Revelación.

Sin embargo, el fin de semana fue blanco de una polémica en redes sociales después de que el futbolista brasileño Jorge Luiz Frello, mejor conocido como Jorginho, señalara que Chappell Roan aseguró que su pequeña hija le faltó el respeto y la acosó al únicamente sonreírle porque la admiraba y se emocionó de estar hospedada en el mismo hotel que ella.

“Durante el desayuno, la artista pasó por su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció y quiso asegurarse de que fuera ella. Lo peor es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó a la mesa con su madre”, indicó Jorginho sobre la interacción de su hija de 11 años con Chappell Roan.

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La poca interacción entre ambas fue suficiente para que “un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún desayunaban y comenzó a hablarles de forma extremadamente agresiva a mi esposa y a mi hija, diciéndoles que no debían permitir que mi hija ‘faltara al respeto’ ni ‘acosara’ a otras personas”, comentó el futbolista en su cuenta de Instagram.

No entiendo en qué momento pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien puede considerarse acoso. Jorge Luiz Frello, futbolista.

“Era solo una niña admirando a alguien (...) Nadie debería pasar por esto, y mucho menos un niño. Chappell Roan, sin tus fans no serías nadie”, comentó el futbolista, quien también reveló que su hija se aterrorizó y lloró debido a que el guardia de seguridad dijo que iba a presentar una querella contra ella y su madre.

Tras estallar la polémica en redes sociales, Chappell Roan aseguró que el guardia de seguridad no era de su equipo y ella “ni siquiera vi a una mujer ni a su hija. Nadie se me acercó, nadie me molestó. Tan solo estaba desayunando en mi hotel”.

Es injusto que seguridad asuma que alguien no tiene buenas intenciones, cuando no tiene motivos para creerlo. Chappell Roan, cantante.