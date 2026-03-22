Chappell Roan: lo que se sabe de la polémica de la cantante con la hija del futbolista brasileño Jorginho
La cantante estadounidense aseguró que ella no pidió que un guardia de seguridad hablara con la menor de 11 años, quien fue señalada por “acosarla” al solo sonreírle en un restaurante
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué dijo Chappell Roan de la polémica con la hija del futbolista brasileño?
La cantante aseguró que ella no le pidió al guardia de seguridad que se acercara a hablar con la madre y su hija.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.