Luego de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, la película que incluye escenas vulnerables de la actriz y su concepción de la fama llega a plataformas digitales bajo demanda

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

En esta historia, Alexander Skarsgard interpreta al cineasta Johannes, quien filma uno de los conciertos.

En todo momento se rodea de su equipo de trabajo, de Tim (Jamie Demetriou) que la acompaña y orienta en cada aspecto de su vida laboral.