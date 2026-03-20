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Gossipviernes, 20 de marzo de 2026

“The Moment”, falso documental de Charli XCX ya se puede ver en México

Luego de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, la película que incluye escenas vulnerables de la actriz y su concepción de la fama llega a plataformas digitales bajo demanda

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

En esta historia, Alexander Skarsgard interpreta al cineasta Johannes, quien filma uno de los conciertos.

En todo momento se rodea de su equipo de trabajo, de Tim (Jamie Demetriou) que la acompaña y orienta en cada aspecto de su vida laboral.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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