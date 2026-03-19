Chiquis Rivera vuelve a superar la pérdida y fortalece la relación con sus hermanos

En la segunda temporada de “Chiquis sin filtro”, la hija de Jenni Rivera comparte su experiencia tras un aborto espontáneo en 2024 y cómo la terapia la ayudó a seguir adelante

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

“Me dio miedo, dije: ‘¿y si pasa otra vez?”, declaró la cantante, quien también comprendió que tenía que “pensar en las cosas buenas que puedan pasar, no nada más en las cosas negativas”.

A pesar de ser un golpe duro, la cantante no se rinde y junto con su esposo Emilio Sánchez mantienen la intención de tener un hijo, reveló la artista.

“He estado en terapia desde los 12 años, por lo que pasó con mi papá, voy y regreso y también voy con mi pareja, nos ayudó mucho la terapia”, dijo.

Deja que sus hermanos sigan su destino

En el reality, ya disponible en ViX, se observa más la relación que tiene con sus hermanos , la decisión de dejar atrás todo lo que la lastimó y enfocarse en su relación amorosa.

“Estoy volviendo a mí, no a la artista, no a la figura pública, sino a la mujer. Estoy entrando en una nueva etapa de la vida, quiero sanar”, dice Chiquis en la serie.

En conferencia, mencionó que fue difícil liberarse de la carga que dejó el legado de su mamá en ella y en su familia. Ahora que sus hermanos son adultos, deja que transiten su propio camino.

Tiene show gastronómico

A lo largo de dos temporadas de seis episodios cada una, con una duración de 30 minutos, la hija de Jenni plasma su experiencia en diferentes restaurantes del mundo y comparte su gusto culinario.

La cantante dijo que es amante de la comida, pero que desde hace algunos meses su rutina ha cambiado, para tener una figura más esbelta y contar con una mejor salud.

“Ahora entiendo que puedo comer un poquito de todo, pero poquito, si se me antoja una sodita, un refresco lo hago, pero no todos los días, aprendí a hacer un balance”, sostuvo.