Chris Brown deberá pagar 13 millones de dólares a trabajadora doméstica tras ataque de uno de sus perros
Hace seis años, María Ávila denunció la agresión que le dejó lesiones graves permanentes en el rostro, pero fue hasta el martes cuando un jurado de los Ángeles dictó una sentencia a su favor
Ali Rodríguez / El Sol de México
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