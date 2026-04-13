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Gossiplunes, 13 de abril de 2026

Nodal dice que está posponiendo su boda por religiosa con Ángela Aguilar: casi me explota en el carro

El intérprete de “Un vals” atribuyó su decisión a la inseguridad que se vive en el país, específicamente en Zacatecas, donde quieren que se realice la unión por la Iglesia

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué incidente vivieron Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

Pepe Aguilar reveló que él estaba en la Ciudad de México, mientras se llevaba a cabo un operativo activo cerca de su casa y del rancho de su hija.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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