Nodal dice que está posponiendo su boda por religiosa con Ángela Aguilar: casi me explota en el carro
El intérprete de “Un vals” atribuyó su decisión a la inseguridad que se vive en el país, específicamente en Zacatecas, donde quieren que se realice la unión por la Iglesia
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué incidente vivieron Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?
Pepe Aguilar reveló que él estaba en la Ciudad de México, mientras se llevaba a cabo un operativo activo cerca de su casa y del rancho de su hija.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.