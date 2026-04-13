El intérprete de “Un vals” atribuyó su decisión a la inseguridad que se vive en el país, específicamente en Zacatecas, donde quieren que se realice la unión por la Iglesia

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué incidente vivieron Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

Pepe Aguilar reveló que él estaba en la Ciudad de México, mientras se llevaba a cabo un operativo activo cerca de su casa y del rancho de su hija.