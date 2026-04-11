Christian Nodal responde a polémica por parecido de modelo en su video con Cazzu: No soy dueño ni de mi música

El cantante de regional mexicano aclaró que no estuvo involucrado en la elección de la modelo para el video de “Un vals”

Ali Rodríguez / El Sol de México

El pasado jueves se estrenó el video de la canción “Un vals”, la cual parecía ser una dedicatoria de Nodal a su esposa Ángela Aguilar por el mensaje de la letra y que la promcionó con una foto junto a ella.

No obstante, la polémica comenzó cuando los fans compararon el parecido de la modelo protagonista, cuyo nombre es Dagna, con la rapera argentina Julieta Cazzuchelli. Desde el color de cabello hasta las zonas de los tatuajes de ambas.

Ante la situación, el intérprete de “No te contaron mal”, publicó una historia en Instagram en la que asegura no tiene nada que ver con el video ni con la elección de la modelo.

No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre serán ustedes

Lo dicho por el cantante concuerda con la disputa legal que enfrenta contra Universal Music desde 2021, tras intentar finalizar su contraro para firmar con otra disquera.

Dagna, modelo de “Un vals”, reacciona a la polémica

“Honestamente me duele un poco que se involucre a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”, señaló Dagna en un video.