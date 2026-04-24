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Gossipviernes, 24 de abril de 2026

Christopher Lloyd, la estrella de Volver al futuro, ya está en el CCPX México

El actor forma parte de la edición 2026 de la CCXP México, y posó junto con su esposa en la casa Luis Barragán

Belén Eligio / El Sol de México

Los fans lo recibieron con cariño en los comentarios, dándole la bienvenida, y compartiendo memes de su personaje en la saga de ciencia ficción, lanzada en los años 80.

Christopher Lloyd es conocido también por participar en las películas “Atrapado sin salida” y “Los locos Adams”. Tuvo su salto a la fama gracias a la serie “Taxi”, que le valió dos premios Emmy.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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