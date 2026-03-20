Chuck Norris Facts: el actor era un icono del internet antes de que existiera el internet

El actor falleció a los 86 años, pero será recordado por los famosos “Chuck Norris facts” que lo convirtieron en una figura de internet incluso cuando ya había dejado la actuación

Samantha Laurent

Del cine a una figura del internet

Lo que llama la atención es que todo fenómeno estalló en redes sociales cuando el actor ya estaba alejado de la pantalla grande, lo que lo vuelve aún más interesante, pues normalmente suele suceder con estrellas que se mantienen activos en el medio.

Así es, Chuck Norris era un icono de internet antes de que existiera el internet.

Los facts de Norris tuvieron tanto éxito que incluso inspiró libros como “La verdad sobre Chuck Norris: 400 datos sobre el ser humano más grande del mundo”, publicado por Penguin USA.

Sin embargo, en su momento, el actor levantó una demanda contra la editorial alegando “infracción de marca registrada, enriquecimiento injusto y derechos de privacidad, aunque tiempo después la retiró.

Los “Chuck Norris facts” que lo hicieron una figura en internet