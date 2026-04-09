Chyno y Nacho le cantan a la migración: así suena el disco que une a los venezolanos en el mundo

El dueto se inspira en la Venezuela contemporánea para el álbum que contiene distintas colaboraciones

Belén Eligio / El Sol de México

El resultado es una producción que busca consolidarse como uno de los trabajos más representativos del dúo, reconocido por éxitos globales dentro del pop urbano latino.

El concepto del álbum gira en torno a la radio como símbolo cultural, más allá de un recurso estético; este medio se plantea como un puente emocional que durante décadas ha conectado a los venezolanos dentro y fuera de su país.

El disco se construye como un homenaje a esa memoria colectiva, incorporando elementos sonoros y narrativos que evocan la identidad nacional y la experiencia de la migración.

La elección del título responde a esa carga simbólica, asociada a la nostalgia y al sentido de pertenencia que caracteriza a varias generaciones.

Dentro del disco, que mezcla pop, urbano y merengue, se incluyen colaboraciones con figuras como Rawayana, Danny Ocean, Micro TDH, Mau y Ricky, Lasso, Neutro Shorty y Joaquina.

Las canciones representan un recorrido emocional por la Venezuela contemporánea, abordando temas como la migración, la nostalgia, el amor y las raíces culturales.

Este material está disponible a partir de hoy, y espera transmitir una celebración del legado de Chyno y Nacho.