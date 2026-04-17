Cine, diversidad y grandes estrellas: Lo imperdible del FICG 2026

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara ofrecerá estrenos, películas en concurso y la visita de talento internacional, del 17 al 25 de abril

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Chile, invitado de honor

Comienza la fiesta

La inauguración correrá a cargo de Fernando Eimbcke al presentar el filme “Moscas”, ganador del Premio del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

“En el camino”, largometraje de David Pablos, tendrá una función de gala en la sección Maguey, como parte de la oferta de contenido LGBT+; ésta llegará a salas de cine en México el próximo 4 de junio, en el marco del Mes del Orgullo.

Este año se celebra el 15 aniversario de la entrega del Premio Maguey, sección en la que participan largometrajes de ficción y documental procedentes de cualquier parte del mundo que aborden temáticas queer; esta sección se llama “Queerciañera”.