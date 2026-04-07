Circuito Nacional de Festivales por la Paz lleva a Martin Garrix al Malecón de Veracruz

Martin Garrix ofrecerá un concierto gratuito en la Macroplaza del Malecón como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura

Redacción / El Sol De México

Como impulsor de la escena musical, fundó su propio sello discográfico (STMPD RCRDS) y estableció un complejo de estudios en Ámsterdam, además, apoya y guía a talentos emergentes.

La Secretaría de Cultura continúa ampliando el alcance del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, acercando la programación cultural de gran convocatoria a las juventudes, haciendo del acceso a la cultura un derecho ejercido en comunidad.