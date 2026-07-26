Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: así estudian los protagonistas de la serie de “Harry Potter” durante el rodaje
La productora ha buscado la manera de asegurar que los jóvenes actores no descuiden sus estudios mientras graban la serie
Samantha Laurent
¿Cómo toman sus clases los protagonistas de “Harry Potter”?
¿Cuándo se estrena la nueva serie de “Harry Potter”?
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