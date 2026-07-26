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Gossipdomingo, 26 de julio de 2026

Clases por la mañana y Hogwarts por la tarde: así estudian los protagonistas de la serie de “Harry Potter” durante el rodaje

La productora ha buscado la manera de asegurar que los jóvenes actores no descuiden sus estudios mientras graban la serie

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Samantha Laurent

¿Cómo toman sus clases los protagonistas de “Harry Potter”?

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¿Cuándo se estrena la nueva serie de “Harry Potter”?

Samantha Laurent
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