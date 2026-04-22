“Clayface”: todo lo que necesitar saber sobre la película del villano de Batman

La trágica historia de Matt Hagen es una de las grandes apuestas de James Gunn y DC Studios

Daniel Montes de Oca

“Clayface” será el tercer filme de DC Studios tras “Superman” y “Supergirl”, que llegará a las salas de cine el próximo mes de junio.

Un actor en desgracia: Matt Hagen

“Clayface” es la historia de Matt Hagen, un actor que no atraviesa por su mejor momento profesional y su obsesión por recuperar la fama que alguna vez tuvo, lo llevará a tomar decisiones que cambiarán por completo su vida.

Tom Rhys Harris es el actor encargado de meterse en la piel del villano, que se somete a un tratamiento experimental de regeneración que termina por convertirlo en una criatura grotesca y monstruosa hecha de arcilla.

Durante el proceso, Hagen se dará cuenta que la ambición, su ira y la sed de venganza, lo llevaron a su caída personal.

La película está dirigida por James Watkins y cuenta con el guion de Hossein Amini y Mike Flanagan. En el elenco se encuentran actores como Max Minghella, Naomi Ackie y Eddie Marsan.

¿Quién es Clayface?

Esta versión recientemente apareció en la serie animada “Batman: Caped Crusader” (2024) estrenada en la plataforma Prime Video.

Tras recibir una sobredosis por parte de los matones del corrupto empresario Roland Daggett, la estructura molecular de Hagen colapsa convirtiéndolo en un monstruo de barro que posteriormente buscará venganza.

¿Cuándo se estrena “Clayface”?

La próxima película de DC Studios se estrenará el próximo 23 de octubre.