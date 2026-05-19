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Gossipmartes, 19 de mayo de 2026

Clovis Nienow habla de la entrevista viral con Shakira: me atrapó esa energía tan bonita

La entrevista del modelo con Shakira se volvió viral en redes sociales debido a que usuarios señalaron supuestos gestos de “coqueteo” por parte de la colombiana

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Quién es Clovis Nienow?

Alma Rosa Hidalgo
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