Clovis Nienow habla de la entrevista viral con Shakira: me atrapó esa energía tan bonita
La entrevista del modelo con Shakira se volvió viral en redes sociales debido a que usuarios señalaron supuestos gestos de “coqueteo” por parte de la colombiana
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