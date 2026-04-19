Otro de los sets más esperados del festival fue el de Sabrina Carpenter, quien trajo consigo al actor Terry Crews para interpretar una canción a capela

Jorge Morales

The Strokes da un golpe político por Palestina

La banda de indie rock de origen estadounidense y encabezada por Julián Casablancas concretó un regreso triunfal a este festival con sus canciones y sonidos tan reconocibles y sabidos que parece que nunca se fueron, con canciones como Selfless, Reptilia, Someday o Juicebox.

Sin embargo, en su segundo fin de semana y sin dejar de encantar a propios y extraños, el grupo se dio el tiempo de lanzar un mensaje político y posturearse sobre el genocidio ocurrido en La Franja de Gaza.

En los segundos finales de su tocada, también expusieron que el ejército estadounidense en Irán ha destruido más de 30 universidades desde el 28 de febrero, así como videos de impactos de misiles sobre el territorio gazatí.

Nine Inch Noize, los “novatos” del año en Coachella 2026

La agrupación estadounidense debutó en el festival Coachella 2026 para uno de los shows más calientes y vibrantes del evento con canciones de su primer y más reciente álbum lanzado este mes, también llamado NIne Inch Noize.

Este es un proyecto musical colaborativo entre la banda estadounidense de rock industrial Nine Inch Nails y el productor de música electrónica germano-iraquí Boys Noize, en el cual mezclan canciones de ambos, pero con un tipo de canciones más del estilo gótico y de club nocturno de antaño.

Justin Bieber vuelve para cantar en Coachella 2026, pero con sus videos de YouTube de fondo

Otro de los “highlights” del festival se lo llevó el cantante canadiense, Justin Bieber, después de que al aparecer sobre el escenario principal en el horario estelar del primer fin de semana, solamente hiciera uso de un banquito, una laptop y su micrófono para comenzar.

El artista de 32 años de edad comenzó su concierto interpretando “All I Can Take”. De acuerdo con infomación de EFE, Bieber no se presentaba en grandes escenarios desde el 2022 con su gira Justice World Tour en 2022.

Terry Crews: La sorpresa de Sabrina Carpenter

Durante la segunda aparición de Sabrina Carpenter en el festival, el actor Terry Crews hizo una aparición especial a capela y a oscuras, solamente iluminado por las lámparas de los celulares del público.

Crews, famoso por sus participaciones en “Norbit”, “Brooklyn 99”, “Los indestructibles”, pero sobre todo por “...¿Y dónde están las rubias?” concretó un momento que no sabíamos que queríamos y necesitábamos al cantar “Thousand Miles”.

Karol G: La primera latina de principal en el Coachella de EU

El tan esperado show arrancó con “Latina Foreva”, que marcó el concepto de su presentación, que en todo momento tuvo presente elementos muy representativos de la cultura latina.

“Estoy muy feliz y mu orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde”, dijo al aparecer frente a una multitud que le dio la bienvenida con banderas de diferentes países de Latinoamérica.

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“Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente”, expresó.

La bichota llevó a gran variedad de invitados, entre quienes estuvieron Becky G, Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex y un mariachi.