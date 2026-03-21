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Gossipsábado, 21 de marzo de 2026

“Como agua para chocolate”: cuáles son las diferencias entre el libro y la serie de HBO

El capítulo final de la serie producida por Salma Hayek, que se basa en la novela de Laura Esquivel, se estrena este 22 de marzo

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué cambió la serie del libro “Como agua para chocolate”?

Una diferencia notable es que en la serie la Revolución tiene un gran peso narrativo, mientras que en la novela nunca se aborda de forma directa.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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