“Como agua para chocolate”: cuáles son las diferencias entre el libro y la serie de HBO











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La principal diferencia de la serie y novela de "Como agua para chocolate" es que el libro no toma como eje narrativo la Revolución. / Fotos: Captura de pantalla: Youtube: HBO Max Latinoamérica y HBO Latinoamérica

La serie de HBO Max “Como agua para chocolate”, adaptación de la novela de Laura Esquivel que lleva el mismo nombre, estrena su capítulo final este 22 de marzo.

Desde 2024, la serie que fue producida por Salma Hayek le da rostro a los personajes de la novela de Laura Esquivel, sin embargo, presenta algunas diferencias con la historia original.

Aquí te contamos, con algunos spoilers, las diferencias entre la novela “Como agua para chocolate” y su adaptación para la plataforma HBO Max.

Aunque la serie “Como agua para chocolate” se basa en la novela del mismo nombre, algunas de las principales diferencias, de la primera temporada, son que la escena de la boda de la joven Rosaura y Pedro, que se unen por imposición familiar, es mucho peor que la plasmada en la serie, pues en esta la lluvia arruina el enlace , mientras que en la novela los invitados vomitan sin control por una intoxicación de melancolía, lo que provoca que la novia resbale y su vestido se ensucie de vómito.

Otra de las diferencias es que en la serie Rosaura es plasmada como una mala hermana que le roba las cartas de Pedro a Tita, quien está enamorada del joven que tras la boda se vuelve su cuñado. Sin embargo, en el libro, el hurto no ocurre.

Además, en la adaptación Pedro es plasmado como un rebelde y justiciero, características que no tiene en la novela donde no lucha por Tita, el amor de su vida, y se casa con la hermana de la joven.

En la serie, Gertrudis también se vuelve una figura política importante para la Revolución, movimiento social en el que se ambienta la obra; pero, en el libro solo se menciona que huye con un capitán revolucionario y regresa como generala y casada con él.