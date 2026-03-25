¿Cómo dices que dijiste? Ya puedes rentar la casa de Hannah Montana en Malibú

Airbnb recreó el armario de la superestrella y dentro los huéspedes podrán encontrar prendas icónicas que los harán sentirse como si fueran la misma Hannah Montana

Ali Rodríguez / El Sol de México

Para celebrar el 20 aniversario de la serie de Disney, la plataforma Airbnb incorporó a su catálogo la casa donde supuestamente vivió la estrella pop.

Aunque la producción original de Disney solo utilizó la fachada de la casa para las tomas del exterior, Airbnb transformó el interior para que los huéspedes puedan sentirse en un capítulo de la serie.

Lo que podrás encontrar en la casa de Hannah Montana

Al hospedarte en la casa donde “vivió” Hannah Montana no solo tendrás el arrullo de las olas de mar casi pegando en tu ventana, pues también podrás cambiar tu look, aunque sea por una noche.

Entre las actividades que podrás hacer en la casa de Malibú se encuentran las siguientes:

También encontrarás una cocina equipada, bañera de hidromasaje, estacionamiento para tres coches, gimnasio, entre otros.

¿Cómo reservar la casa de Hannah Montana?

Además, la plataforma especificó que la reservación no incluye el viaje hacia Malibú o desde la propiedad, pues ese gasto debe ser cubierto por cada huésped.

Sobre el precio, Airbnb dio a conocer que la reservación será de 0 pesos por persona.