“¿Cómo no creer en la Selección si crees en tu ex?”, dice Marco Antonio Solís previo al partido contra Ecuador
La Selección Mexicana se enfrenta esta noche contra Ecuador como parte de los dieciseisavos de final del Mundial
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿De dónde viene la frase “¿y si sí?” para demostrar la esperanza en la Selección Mexicana?
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