Con glamour y sensualidad, Kenia Os presenta su nuevo álbum “K de karma” en el Palacio de los Deportes

La cantante convocó a miles de “Keninis” para estrenar su nuevo disco a través de una “Listening party”, que se llevó a cabo este jueves

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Kenia ofreció una “Listening Party”, en el que, a diferencia de un concierto tradicional, la artista no canta, solo interviene para explicar en qué consisten algunas canciones.

Pero eso no significa que no deba tener una gran producción. Contó con un escenario cuadrangular, donde podía trasladarse entre el perímetro, mientras que algunos de sus fanáticos, los llamados “Keninis”, disfrutaban en el centro de la pista.

“Vamos a disfrutar de esta nueva era de ‘Karma’ que tiene mucho que ofrecer, es larga y la hice pensando en todos ustedes”, agregó.

“Gracias por estar aquí, acompañarme, venir a este momento tan especial conmigo. Preparamos una ‘Listening Party’ diferente porque se lo merecen”, mencionó la cantante de 26 años.

“Muchos me dicen: ‘Kenia, por favor, ya no saques reguetón yo lo que quiero es pop’. Pensando en que ustedes siempre quieren pop, entonces ok, al cliente lo que pida”, sostuvo.

“Esto se trata de escuchar, de vibrar, de cantar y ver cuál es tu favorita”, dijo la originaria de Mazatlán.

En el tema “Boom in your Face”, Kenia Os subió a un “Kenini” al escenario para que la grabara mientras ella disfrutaba del tema. El show concluyó con la canción “Problemática” y anunciando una próxima gira.