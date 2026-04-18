Con la banda ID, Ismael Salcedo busca seguir su legado

El exintegrante de Los Daniels inicia una nueva etapa con músicos de diversas influencias; presentan su sencillo “Somos lo que sigue” y preparan nuevos lanzamientos

Belén Eligio / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, Ismael explicó que este nuevo proyecto busca “darle continuidad al legado que tengo desde que fundé Los Daniels. La mayoría de las canciones, y las letras sobre todo, las escribí yo”, destacó.

El también compositor señaló que, dado los orígenes variados de sus integrantes, ID cuenta con un abanico de influencias musicales que enriquecerán su propuesta, brindándoles un sonido único.

“Me enfoqué en juntar a estos personajes por eso, porque el el baterista tiene un sonido fuerte, a MANU lo conocía hace muchos años, sabía que podía darle ese sonido que necesitaba la banda, y viene de tocar con otros artistas, como Santa Fe Klan, Gloria Trevi y Camilo Séptimo.

“Con Dan hemos compartido la música desde hace muchos años, y a Belén la conocí recientemente cuando nos invitó Mosy, un buen amigo de Ritmo Peligroso, a un evento que hizo”.

El más reciente sencillo de ID se titula “Somos lo que sigue”, y refleja este proceso de transición. “Es un tema más pensado como introducción a lo que viene, más que una canción clavada, por así decirlo. Es una canción con la que queremos abrir los shows”, explicó.

Actualmente ID continúa preparando música nueva, y no descartan lanzar un disco muy pronto. Para quienes quieran descubrir este proyecto en vivo, realizarán shows en el DQD de Ecatepec (el 25 de abril), el foro Doppler de Texcoco (1 de mayo) y el Skal de Iztapalapa (16 de mayo).

Un final abrupto

Con respecto al estado de su relación con sus antiguos compañeros de Los Daniels, Ismael aclaró que por el momento no existe comunicación con ellos, ni la intención de colaborar en futuros proyectos.

El artista aclaró que él nunca buscó que la banda llegara a su fin, sino simplemente una pausa, hecho que no se logró debido a las fricciones entre sus integrantes.

“Buscaba descansar de ellos y ellos de mí, no tronar al grupo o usar el nombre para continuar, cosa que ellos sí hicieron. Es algo con lo que no estuve de acuerdo, incluso para lograr usar el nombre tuvieron que sacar a los integrantes que estaban”, incluyendo a Dan Koh, quien ahora forma parte de ID.

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Hoy, Ismael Salgado se dice contento y completamente enfocado en esta nueva etapa, pero lamentó que después de casi dos décadas de trabajo y dedicación, únicamente recibió críticas internas de sus excompañeros.

Ismael subrayó que al final del día, la existencia de un par de bandas será positiva para el público, ya que “en vez de una, tendrán dos canciones que escuchar”.