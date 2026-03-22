Con lengua larga y sensualidad, Susana Zabaleta enciende el Lunario











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Susana Zabaleta ofrecio su espectáculo "Pecado mortal" / Foto: Omar Flores/ El Sol de Mexico

Montada desde el principio en su papel de diva irreverente, Susana Zabaleta sale al escenario del Lunario del Auditorio Nacional entre las trompetas de un danzón. Hay estruendo, chiflidos coquetos y aplausos de bienvenida. Con sus más de cuatro décadas de experiencia, se engalana con un hermoso vestido de plumaje negro, espalda descubierta y guantes satinados, bajo las luces purpuras que presagian una noche de salón.

Entonces la cantante y actriz gira sobre sí misma, contoneando las caderas, mientras comienza a cantar su versión de “Dos días en la vida”, compuesta originalmente por la banda de rock española Jarabe de Palo. La canción es triste y con una historia marcada por la traición, pero Susana con sus gestos y su voz de soprano logra que el desamor se sienta cargado de sensualidad y deseo.

“Ya te vi, no te hagas”, le dice bromeando una espectadora a su marido desde su mesa. Él le responde con un abrazo y una sonrisa nerviosa, sosteniendo en una mano una copa de vino. Ambos ríen y se besan. En otras mesas hay grupos de amigas que echan chela y gritan de emoción. También hay varios conocidos y familiares de Susana que la han venido a ver. Entre ellos están sus hijos y su novio, el comediante, Ricardo Pérez, a los que referirá más de una vez en toda la noche.

Y entonces, tras la última nota de la canción, entre aplausos, Susana lanza el primer comentario filoso de la noche: “¡Ay, pensé que todas y todes se iban a ir con La Trevi’!”, que en el mismo momento da un abrumador concierto con soul out en el gran escenario principal del Auditorio Nacional. Todos le contestan a Susana: ¡”Noooooo!”.

Y entonces ella responde, acomodando su cabello negro, muy digna de sí: “Más les vale, perras. Porque, Je suis su madre. Y todo aquel que traiciona a su madre se le pudre el ano. Y se les pudre bien feo, con almorranas y van a tener que sentarse de lado. Gracias por estar aquí desde no sé cuánto. ¡Ay, me tardé un año!”, dice, antes de ponerse a cantar “Veneno”.

Así comenzó el concierto de Susana Zabaleta, “Pecado Mortal”, en el que la cantante ofreció, un espectáculo muy a la manera que le gustar hacerlo. Con momentos de gran muestra musical, que contrastaban con largos diálogos que daban la impresión de querer ser stand up que rallaba desafiante en lo políticamente incorrecto y casi el mal gusto, como cuando, al querer hablar del congestionado tránsito de la CDMX, intentó bromear sobre el sensible tema de los feminicidios en México.

“Tengamos hijos en el periférico y el de al lado por lo menos se divierte. Antes sí se podía: ‘¡Ay, no polí! Eso que tengo aquí es mayonesa’. ¡Aaaaah, viejas cochinas! Pero si es lo más rico. Saben, sean lo más cochinas porque igual nos matan mañana. En la mañanera dicen que no son madres buscadoras, que tal vez son… No sé, ya ves, la Shéinbaum”, dijo la cantante entre las risas apagadas de los presentes, para luego cantar “Beso”.

Antes de presentar a sus invitados especiales, que fueron lo músicos y podcasteros de Songbook, Susana Sabaleta habló sobre el talento y la ambición de cumplir los sueños, los cuales, a su parecer, deben de ser realistas. Esta idea la llevó a hablar sobre la industria de la televisión, sugiriendo que para alcanzar buenos papeles hay que hacer labores sexuales.

“Hay que soñar de algo que puedas alcanzar. Me sonó como esos programas de Televisa, como ‘Con tu voz’, que yo hice un chingo. Qué hueva, ¿verdad, Jordi (Rosado)?”, dijo para luego simular que estaba roncando: “Por eso ya no me llaman y antes tampoco. Sí, es que todas las que fueron protagónicas, decía uno: ‘¿Y a qué sabía? ¿A cloro verdad?’”.

La cantante de 61 años también bromeó sobre la razón por la que el PRI dejó de gobernar en México fue por el bajo conocimiento intelectual del expresidente Peña Nieto; así como el uso discriminado de las palabras: “No puedes decirle ya gordo a los gordos. ¿Cómo les dices ahora? Hola, rellenito. No, (hay que decirles) pinche gordo, pinche gorda”.