Imagen Televisión transmitirá el concierto con el que BTS atrajo a 993 mil espectadores de 191 países durante la pandemia de Covid-19

Alma Hidalgo / El Sol de México

El concierto se transmitirá previo a las tres fechas que tiene agendada la banda surcoreana en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

¿Cuándo se presentará BTS en México?

BTS ofrecerá tres conciertos los días 7,9 y 10 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, lugar en el que se presentaron por última vez en 2017 como parte de la KCON.