De Corea a la TV mexicana, ¿qué concierto de BTS será transmitido en televisión abierta?
Imagen Televisión transmitirá el concierto con el que BTS atrajo a 993 mil espectadores de 191 países durante la pandemia de Covid-19
Alma Hidalgo / El Sol de México
El concierto se transmitirá previo a las tres fechas que tiene agendada la banda surcoreana en el Estadio GNP de la Ciudad de México.
¿Cuándo se presentará BTS en México?
BTS ofrecerá tres conciertos los días 7,9 y 10 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, lugar en el que se presentaron por última vez en 2017 como parte de la KCON.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.