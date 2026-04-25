Karmento lidera el neofolklore español con emoción y poesía
Las raíces musicales de los pueblos no solo persisten, sino que laten con más fuerza en la voz de la cantautora española que llega por primera vez a nuestro país para compartir su viaje artístico que conecta la tradición con la modernidad
Kevin Aragón
Concierto en México
“Es tal vez por eso seguramente mi proyecto y proyectos como el mío tienen cabida ahora cuando, a lo mejor en otros momentos no los habría entendido, pero no lo sé”, finalza.
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.