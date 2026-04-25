elsoldemexico
Gossipsábado, 25 de abril de 2026

Karmento lidera el neofolklore español con emoción y poesía

Las raíces musicales de los pueblos no solo persisten, sino que laten con más fuerza en la voz de la cantautora española que llega por primera vez a nuestro país para compartir su viaje artístico que conecta la tradición con la modernidad

Kevin Aragón

Concierto en México

“Es tal vez por eso seguramente mi proyecto y proyectos como el mío tienen cabida ahora cuando, a lo mejor en otros momentos no los habría entendido, pero no lo sé”, finalza. 

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

GIANFRANCO ROSI DIRECTOR cortesia secretaria de cultura
GOSSIP

Gianfranco Rosi: el cineasta que retrata la realidad sin juzgar

“El mensaje no es lo importante; lo que cuenta es el diálogo con el público”, afirma el documentalista italiano que ha cautivado a la crítica internacional mostrando sin juicios, la complejidad de la migración, la violencia y los procesos urbanos; inauguró su retrospectiva en la Cineteca Nacional

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Los Solana y el poder de la prensa

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Cuando nombrar la violencia no alcanza

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES