Karmamento busca resaltar las raíces musicales de España / Foto: Instagram @lakarmento

Hay llamados que no son tan evidentes y solo se maniestan cuando hacen eco en otras personas. Así de inesperado —pero de alguna forma siempre presente— es el convencimiento de la española Karmento por revitalizar la música de su tierra.

“En realidad empecé a componer de forma muy natural, y el propio público me devolvió el feedback de que lo que yo hacía, sonaba a tradición. Pero realmente el primer encuentro con el folklore lo tuve desde la infancia.

“Lo que pasó es que cuando crecí, me alejé porque el folklore no estaba, digamos, dentro del imaginario de la música que escucha un adolescente o una persona joven. Pero yo recuerdo desde que era muy pequeña en mi casa, se escuchaba mucha canción española”, relata la cantante, que en realidad se llama Carmen Toledo, originaria de la sierra de Albacete.

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La cantautora, convertida en una de las voces más representativas del neofolklore español, visita por primera vez México para presentar su nuevo álbum “La serrana”, con el cual abraza y enaltece las raíces musicales de España. Ofrecerá un concierto este 25 de abril en el Centro Cultural de España.

“He estado empapándome de tradiciones y rituales y celebraciones colectivas a las me han invitado. He ido a las fiestas de la vendimia de un montón de pueblos de la Mancha, que es mi región, y a Andalucía y a Málaga”, dice la artista, quien cree que tras la modernización de las grandes urbes como Madrid, ahora las generaciones que de niños dejaron las provincias buscan el regreso a su identidad.

“Ahora mismo siento que tengo un conocimiento bastante amplio, pero ya no tanto musical, sino del folklore como manifestación de la cultura viva de los pueblos. Lo que yo me he encontrado ha sido una vibración nueva de gente joven que ha regresado con muchas ideas y con ganas de crear cultura en esos mismos lugares”, agrega.

Esto también se ve reflejado en las composiciones Karmento, al hacer uso de instrumentos tradicionales de varias regiones de España —y del mundo— ; además del imágenes poéticas y formas métricas cercanas a lo bucólico, pero que se sienten actuales.