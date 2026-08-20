Concierto por Colombia rompe récords: ¿cómo puedes sumarte a la causa sin asistir?

Gossipjueves, 20 de agosto de 2026Concierto por Colombia rompe récords: ¿cómo puedes sumarte a la causa sin asistir?Maluma, Sebastián Yatra y Miguel Bosé, entre otros estarán presentes en el evento “Colombia: voces por la vida”, que se realizará este domingo en BogotáAraceli MadrigalConciertosColombiaSismoMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo