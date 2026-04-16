Conciertos “México Vibra” para el Mundial 2026: fechas, cuándo es la preventa y artistas por día
Los artistas confirmados son grandes representantes de la historia musical de México y reconocidos mundialmente por su gran trayectoria
Wendy Vega / El Sol de México
¿Qué artistas estarán el 9 de junio en “México Vibra”?
¿Qué artistas estarán el 10 de junio en “México Vibra”?
La cartelera principal para el segundo día de “México Vibra” contará con la misma alineación principal del martes; sin embargo, se suman Carín León en el lugar de Alejandro Fernández.
Preventa para “México Vibra”
La preventa será únicamente para tarjetas VISA y estará disponible el 16 y 17 de abril, mientras que la venta general comenzara a partir del 18 de abril. Los organizadores anunciaron que cada usuario tendrá la oportunidad de adquirir seis boletos.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.