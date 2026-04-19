La memoria de Pedro Infante volvió a latir en Azcapotzalco: decenas de personas, entre fans de toda la vida y nuevas generaciones, se unieron en un concierto homenaje al Ídolo del pueblo

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

Mantienen el legado de Pedro Infante

El lugar era una romería desde que aparecieron los integrantes de la Federación Nacional de la Hermandad de Policías, Motociclistas de Tránsito y Oficiales de Caminos, encabezados por el comandante Rolando Alquicira y el primer comandante Marcos Alquicira.

Los propietarios del Museo Rincón de Pedro Infante en Mazatlán, Sinaloa, Daniel Cárdenas y Sandra Ortega, también acudieron al homenaje. “De niños, mis hermanas Karen Jocelyn y yo, siempre veíamos gente visitando nuestra casa y crecimos así. No entendíamos por qué, hasta que fuimos creciendo”, indicó Daniel Cárdenas.

Mariachi, coro y canciones inolvidables

En el Foro Cultural Azcapotzalco, Pedro Infante estuvo presente en una serie de fotografías en blanco y negro, junto a las protagonistas de sus 60 películas, entre ellas María Félix, Silvia Pinal, Blanca Estela Pavón, Miroslava, Sara Montie y Carmen Sevilla.